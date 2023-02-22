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إصابة شاب من ذوي الإعاقة في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الأربعاء 22 فبراير 2023 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب من ذوي الإعاقة في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل



الخليل/سما/

 أصيب شاب من ذوي الإعاقة بكسور ورضوض، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيت أمر، عقب قمعها مسيرة غاضبة انطلقت من وسط البلدة تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة العشرات بجروح.

وهاجم عدد من جنود الاحتلال الشاب محمد خليل أبو دية (35 عاما)، وهو من ذوي الإعاقة، واعتدوا عليه بالضرب بشكل وحشي، ما أدى إلى إصابته بكسور في اليد ورضوض في أنحاء مختلفة من الجسد، نقل على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وأغلق جنود الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، واعتلوا أسطح عدد من المنازل وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إصابة العشرات منهم بحالات الاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

#الخليل

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