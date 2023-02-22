حزب الله يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على نابلس

بيروت/سما/

دان حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الغادر على مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء والذي أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، مؤكدًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جانب خياراته.

وجاء في بيان أصدره حزب الله مساء اليوم: "يتقدم حزب الله من الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة كافة لا سيما ‏حركة الجهاد الإسلامي بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبرار الذين سطروا ‏ملاحم البطولة والإباء في مدينة نابلس وواجهوا آلة الارهاب والعدوان الصهيوني ‏بصبر وثبات".

وأضاف البيان: "ويدين حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف مدينة نابلس ‏العزيزة وأوقع عشرة شهداء وأكثر من مئة جريح بينهم إصابات خطرة".‏

وتابع البيان: "إن إقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على استهداف المدنيين الأبرياء بكل وحشيّة ‏وقسوة يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم ‏الشريفة التي ستلقن العدو دروسًا تكشف له مدى حماقته وتضع حدًا لغطرسته ‏وإرهابه".‏

وختم: "إن حزب الله يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل ‏الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه".‏