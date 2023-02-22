  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"هاد أبوي" .. ممرض يجد والده شهيداً بالصدفة في نابلس اليوم(فيديو)

الأربعاء 22 فبراير 2023 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هاد أبوي" .. ممرض يجد والده شهيداً بالصدفة في نابلس اليوم(فيديو)



نابلس/سما/

في حادثة ليست جديدة على أبناء شعبنا الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، تعرف أحد الممرضين، اليوم الأربعاء، على جثة والده شهيداً بين الإصابات التي وصلت مستشفى النجاح الوطني، اثر العدوان "الإسرائيلي" على مدينة نابلس اليوم.

وسرد الممرض أحمد أسود عبر صفحته في موقع "فيس بوك"، قائلاً:" تم استدعاء نداء الطوارئ code blue الى قسم الطوارئ، توجهنا انا و صديقي الياس الى قسم الطوارئ، لانعاش من وصل من الإصابات".

وأضاف:" وجدنا اصابتين قد توقف القلب لديهما، بدأنا بإنعاش المصابين دون ان نلتفت الى وجوههم، استدعينا جراح القلب وقام بفتح صدر المصاب وحاولنا بكل جهدنا انعاشه، وكان الياس بين الطاقم المشارك في انعاش ذلك المصاب.

 

وتابع :" توقف الجراح واعلن عن وفاته، التفت الياس لوجه المصاب وصاح باعلى صوته وسط الطوارئ، هوية المصاب للصدفة في جيبي، اشهرت الهوية في وجه الياس وسالته: هاد ابوك؟" اسود، هاد ابوي"،  صمتٌ رهيب في الطوارئ، لا نعلم ماذا نقول او نتصرف" صحيح هاد ابوي، تقبله الله شهيدا، صبركم الله على مصابكم".

-

وعقب انتشار تفاصيل الحادثة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوالد الممرض، الشهيد المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاماً).

-


 

واستشهد 11 مواطنا بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم، برصاص قوات الاحتلال، بعد محاصرتها منزلاً في مدينة نابلس كانت يتواجد بداخله الشهيدين أبو بكر وإسليم، أسفر على استشهادهما و9 مواطنين بالإضافة لإصابة 102 بينها 7 إصابات خطيرة على الأقل.

#نابلس

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"

إعلام إسرائيلي يعلق على الرسالة الصوتية للشهيد حسام إسليم

محدث.. 10 شهداء و102 مصابًا برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

الدولار يصل إلى مستوى 3.69 أمام الشيكل .. بلومبرج يُقدّر: سيصل إلى 3.95 شيكل

بن غفير يأمر بتعزيز قوات الشرطة.. يديعوت: مسببات التصعيد موجودة

الجهاد الإسلامي: على العدو أن ينتظر رد المقاومة في كل لحظة ومن أي مكان

الأخبار الرئيسية

185026 (1)

إعلام إسرائيلي: من المحتمل جداً أن نرى قصفا من غزة الليلة ولكن هذه هي المشكلة الأساسية..

photo_2023-02-22_22-16-36

وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

dc034801-66ba-423e-81d1-11a398e5d2bf-1

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول رد غزة على أحداث نابلس

photo_2023-02-22_19-28-46

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس

photo_2023-02-22_19-30-35

هذه وصية اسليم والجنيدي قبل استشهادهما في نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية