  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في نابلس

الأربعاء 22 فبراير 2023 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في نابلس



القاهرة/سما/

 أدان البرلمان العربي الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بعدوانه على نابلس، "والذي أسفر عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى، واستباحة دم الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل".

وحمل البرلمان العربي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير "والذي يدفع المنطقة نحو تفجر الأوضاع، في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر البرلمان أن "ارتكاب حكومة الاحتلال المتطرفة لجريمة نابلس هو رد إسرائيلي على البيان الرئاسي لمجلس الأمن بإدانة الاستيطان ووقف العدوان، وتحد صارخ للمجتمع الدولي بارتكاب مزيد من المجازر والجرائم على الأراضي والمدن الفلسطينية".

وطالب البرلمان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، وتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد عاجل وفوري لهذه الجرائم، كما طالب الإدارة الأميركية بالضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وإجبارها على وقف عدوانها المستمر وإجراءاتها المدمرة بحق الشعب الفلسطيني.

#البرلمان العربي

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"

إعلام إسرائيلي يعلق على الرسالة الصوتية للشهيد حسام إسليم

محدث.. 10 شهداء و102 مصابًا برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

الدولار يصل إلى مستوى 3.69 أمام الشيكل .. بلومبرج يُقدّر: سيصل إلى 3.95 شيكل

بن غفير يأمر بتعزيز قوات الشرطة.. يديعوت: مسببات التصعيد موجودة

الجهاد الإسلامي: على العدو أن ينتظر رد المقاومة في كل لحظة ومن أي مكان

الأخبار الرئيسية

HxjID

"هدا أبوي" .. ممرض يجد والده شهيداً بالصدفة بين شهداء نابلس اليوم

185026 (1)

إعلام إسرائيلي: من المحتمل جداً أن نرى قصفا من غزة الليلة ولكن هذه هي المشكلة الأساسية..

dc034801-66ba-423e-81d1-11a398e5d2bf-1

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول رد غزة على أحداث نابلس

photo_2023-02-22_19-28-46

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس

النخالة: من واجبنا أن نرد على جريمة نابلس دون تردد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية