الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية

بروكسل/سما/

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يأسف لمقتل 10 فلسطينيين خلال عملية عسكرية قامت بها القوات الإسرائيلية في نابلس، بينهم قاصر، وإصابة 100 آخرين.

وشددد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتجنب استخدام القوة المفرطة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق من تصاعد العنف في الضفة الغربية، داعيا جميع الأطراف إلى العمل على استعادة الهدوء وتهدئة التوترات لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأكد الاتحاد الأوروبي تأييده للبيان الرئاسي الصادر في 20 فبراير/ شباط الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحث جميع الأطراف على الالتزام الكامل به.

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