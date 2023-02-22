  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية

الأربعاء 22 فبراير 2023 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية



بروكسل/سما/

 قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يأسف لمقتل 10 فلسطينيين خلال عملية عسكرية قامت بها القوات الإسرائيلية في نابلس، بينهم قاصر، وإصابة 100 آخرين.

وشددد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتجنب استخدام القوة المفرطة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق من تصاعد العنف في الضفة الغربية، داعيا جميع الأطراف إلى العمل على استعادة الهدوء وتهدئة التوترات لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأكد الاتحاد الأوروبي تأييده للبيان الرئاسي الصادر في 20 فبراير/ شباط الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحث جميع الأطراف على الالتزام الكامل به.

ـــــ

#الاتحاد الاوروبي #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"

إعلام إسرائيلي يعلق على الرسالة الصوتية للشهيد حسام إسليم

محدث.. 10 شهداء و102 مصابًا برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

الدولار يصل إلى مستوى 3.69 أمام الشيكل .. بلومبرج يُقدّر: سيصل إلى 3.95 شيكل

بن غفير يأمر بتعزيز قوات الشرطة.. يديعوت: مسببات التصعيد موجودة

الجهاد الإسلامي: على العدو أن ينتظر رد المقاومة في كل لحظة ومن أي مكان

الأخبار الرئيسية

HxjID

"هدا أبوي" .. ممرض يجد والده شهيداً بالصدفة بين شهداء نابلس اليوم

185026 (1)

إعلام إسرائيلي: من المحتمل جداً أن نرى قصفا من غزة الليلة ولكن هذه هي المشكلة الأساسية..

dc034801-66ba-423e-81d1-11a398e5d2bf-1

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول رد غزة على أحداث نابلس

photo_2023-02-22_19-28-46

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس

النخالة: من واجبنا أن نرد على جريمة نابلس دون تردد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية