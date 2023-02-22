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قوات الاحتلال تقتحم صور باهر والطور وسلوان واندلاع مواجهات

الأربعاء 22 فبراير 2023 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقتحم صور باهر والطور وسلوان واندلاع مواجهات



القدس المحتلة/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدات صور باهر والطور وسلوان في القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وبلدة الطور شرق المدينة، وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل يونس الرشق، والشابين نور الشلبي وفراس الأطرش، من شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

من جانب آخر، أجّلت سلطات الاحتلال محاكمة الشاب حمزة عودة الله من مخيم شعفاط حتى يوم الأحد المقبل، علما أنه معتقل منذ السادس من شباط الجاري.

#مواجهات

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