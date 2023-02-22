  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة

الأربعاء 22 فبراير 2023 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة



رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء 1000 وحدة استيطانية في تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، كجزء من آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أقرها "الكابينت" الإسرائيلي سابقا.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، أن المصادقة على وحدات استيطانية جديدة امتداد لجرائم الاحتلال، وسياسته الاستعمارية العنصرية القائمة على الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، وتقويض لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستخفاف إسرائيلي رسمي بقرارات الشرعية الدولية وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر باجماع الدول الأعضاء.

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

#الخارجية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"

إعلام إسرائيلي يعلق على الرسالة الصوتية للشهيد حسام إسليم

محدث.. 10 شهداء و102 مصابًا برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

الدولار يصل إلى مستوى 3.69 أمام الشيكل .. بلومبرج يُقدّر: سيصل إلى 3.95 شيكل

بن غفير يأمر بتعزيز قوات الشرطة.. يديعوت: مسببات التصعيد موجودة

الجهاد الإسلامي: على العدو أن ينتظر رد المقاومة في كل لحظة ومن أي مكان

الأخبار الرئيسية

dc034801-66ba-423e-81d1-11a398e5d2bf-1

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول رد غزة على أحداث نابلس

النخالة: من واجبنا أن نرد على جريمة نابلس دون تردد

photo_2023-02-22_19-30-35

هذه وصية اسليم والجنيدي قبل استشهادهما في نابلس

الاحتلال يعترف بإصابة اثنين من جنوده في نابلس

عايش-730x438

بن غفير يأمر بتعزيز قوات الشرطة.. يديعوت: مسببات التصعيد موجودة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية