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منصور: رسالة من فلسطين لمجلس الأمن بشأن مجزرة نابلس

الأربعاء 22 فبراير 2023 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: رسالة من فلسطين لمجلس الأمن بشأن مجزرة نابلس



نيويورك/سما/

 قال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم، إنه سيتم إرسال رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، ومثلها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مجزرة نابلس التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف منصور أن الرسالة تطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بفلسطين المحتلة.

وأشار في تصريحات سابقة أمام أمام اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى أن مصداقية الأمم المتحدة مفقودة ما دامت غير قادرة على تطبيق أي من قراراتها بشأن فلسطين ووقف الاعتداءات المتكررة على فلسطين وشعبها.

#رياض منصور

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