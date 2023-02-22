مسيرة في جنين ومخيمها تنديدا بجريمة الاحتلال في نابلس

جنين/سما/

شارك عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، في مسيرة غاضبة منددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأدت لاسستشهاد عشرة مواطنين، وإصابة أكثر من 100.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة مخيم جنين بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، علم فلسطين، واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وجابت المسيرة شوارع المدينة، مرددين الهتافات المنددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضمن سلسلة من المجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، داعين إلى تجسيد الوحدة الوطنية على الأرض لكي يتمكن شعبنا من التصدي لإجرام الاحتلال وعدوانه المستمر.

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