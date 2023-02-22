  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسيرة في جنين ومخيمها تنديدا بجريمة الاحتلال في نابلس

الأربعاء 22 فبراير 2023 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة في جنين ومخيمها تنديدا بجريمة الاحتلال في نابلس



جنين/سما/

شارك عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، في مسيرة غاضبة منددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأدت لاسستشهاد عشرة مواطنين، وإصابة أكثر من 100.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة مخيم جنين بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، علم فلسطين، واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وجابت المسيرة شوارع المدينة، مرددين الهتافات المنددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضمن سلسلة من المجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، داعين إلى تجسيد الوحدة الوطنية على الأرض لكي يتمكن شعبنا من التصدي لإجرام الاحتلال وعدوانه المستمر.

ــــ

#جنين #الاحتلال نابلس

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"

محدث.. 10 شهداء و102 مصابًا برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

الدولار يصل إلى مستوى 3.69 أمام الشيكل .. بلومبرج يُقدّر: سيصل إلى 3.95 شيكل

الجهاد الإسلامي: على العدو أن ينتظر رد المقاومة في كل لحظة ومن أي مكان

بن غفير يأمر بتعزيز قوات الشرطة.. يديعوت: مسببات التصعيد موجودة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يعترف بإصابة اثنين من جنوده في نابلس

عايش-730x438

بن غفير يأمر بتعزيز قوات الشرطة.. يديعوت: مسببات التصعيد موجودة

حماس: الاحتلال سيدفع ثمن مجزرة نابلس والمقاومة العسكرية حاضرة في غزة

photo_2023-02-22_16-22-27

حداد وإضراب عام في كل القطاع .. التعليم بغزة: تعليق الدوام غداً الخميس

photo_2023-02-22_12-57-41

إعلام إسرائيلي يعلق على الرسالة الصوتية للشهيد حسام إسليم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية