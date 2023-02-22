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عرنكي: على الجنائية الدولية التحرك سريعا ومحاكمة "إسرائيل"

الأربعاء 22 فبراير 2023 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
عرنكي: على الجنائية الدولية التحرك سريعا ومحاكمة "إسرائيل"



رام الله/سما/

دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في نابلس اليوم الأربعاء، والتي راح ضحيتها ١٠ شهداء وإصابة ما يزيد على ١٠٠ جريح من بينهم أطفال ونساء.

وقال عرنكي، في بيان، إن إسرائيل مستمرة في سياسة الاغتيالات الميدانية واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي، مضيفا أن السياسات الإسرائيلية بمجملها هي سياسات عنصرية متطرفة، تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين وتشريدهم وارتكاب نكبة جديدة بحقهم.

وأضاف أن إسرائيل تمارس فاشيتها وإجرامها على مرآى من العالم الذي لا يحرك ساكنا لوقف آلة القتل الإسرائيلية، ووضع حد للانتهاكات التي تقوم بها لحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقوانينها، مشيرا إلى أن إسرائيل غير معنية بتطبيق الشرعيات الدولية، وليس لها أي نية في تحقيق سلام حقيقي وعادل مع الشعب الفلسطيني، بل تسعى إلى تحقيق مخططاتها المتطرفة والتي تخدم التوسع الاستيطاني وتثبيته.

وطالب عرنكي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجنائية الدولية، بالتحرك الفوري والجاد ومحاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، ووقف كافة الإمدادات العسكرية الأميركية وغيرها لإسرائيل، والتي تسهم في قتل الفلسطينيين.

#عرنكي #الجنائية الدولية

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