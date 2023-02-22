اصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

محافظات/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله،أصيب مواطنان برصاص الاحتلال الحي، أحدهما في البطن، والآخر في القدم، ووصفت الإصابتين بالمتوسطة، كما اعتقلت القوات ثلاثة مواطنين من القرية.

كما اندلعت مواجهات في بلدة الرام شمال القدس المحتلة وفي محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس، شرق المدينة المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق.

كما اعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان المقدسيين بالقدس المحتلة.واعتقلت الشابين المقدسين نور الشلبي وفراس الأطرش من شارع صلاح الدين في القدس المحتلة.

كما اعتقلت الفتى يونس الرشق (12 عاما) من شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

و أصيب ثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص ، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بشظايا الرصاص، وصفت إصابتهم بالطفيفة.

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