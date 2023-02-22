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"قوى القدس" تدعو الى إضراب شامل غدا تنديدا بمجزرة نابلس

الأربعاء 22 فبراير 2023 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"قوى القدس" تدعو الى إضراب شامل غدا تنديدا بمجزرة نابلس



القدس المحتلة/سما/

 دعت القوى الوطنية والاسلامية في القدس، أبناء العاصمة المحتلة إلى الإضراب الشامل والنفير العام في جميع مناطق وبلدات ومخيمات القدس، غدا الخميس، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق شعبنا، وآخرها المجزرة التي ارتكبها في نابلس وأدت إلى استشهاد 10 مواطنين.

وقالت القوى في بيان لها، اليوم الأربعاء، "ندعو أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة إلى الاضراب العام والخروج إلى الشوارع وعلى الحواجز الاحتلالية وإعلان حالة النفير العام والتصدي لجرائم الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة".

كما دعت الجماهير العربية إلى الخروج في شوارع العواصم العربية، غضبا واحتجاجا على دماء شعبنا الفلسطيني التي ترهق كل يوم بآلة الحرب الإسرائيلية، كما حثت أبناء جالياتنا الفلسطينية والعربية في أماكن تواجدهم إلى الخروج بمسيرات ومظاهرات في كافة عواصم العالم.

واختتمت القوى بيانها بالتأكيد على أن كل هذه الجرائم لن تكسرنا أو ترهبنا، بل ستزيدنا إصرارا على النضال من أجل نيل حريتنا وإقامة دولتنا المستقلة.

#القدس المحتلة

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