حماس: الاحتلال سيدفع ثمن مجزرة نابلس والمقاومة العسكرية حاضرة في غزة

غزة/سما/

أكد حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن المجزرة التي ارتكبها في نابلس لافتا إلى أن المقاومة العسكرية في قطاع غزة حاضرة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح لقناة الميادين: "نحن في معركة مفتوحة سواء داخل السجون أو في الضفة والمطلوب أن يلتئم الشعب مع المقاومة.

وأشار إلى أن الموقف الرسمي الفلسطيني يجب أن يكون بحجم المجزرة ويجب التنصل من أي تفاهمات وتنسيق أمني مع الاحتلال

ودعا الناطق باسم حماس إلى وقف كل أشكال التنسيق الأمني والبدء بثورة عارمة في الضفة والقدس ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.