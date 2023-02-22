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الاحتلال يستهدف مسيرات سلمية شرق قطاع غزة

الأربعاء 22 فبراير 2023 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف مسيرات سلمية شرق قطاع غزة



غزة/سما/

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من مواطنين يتظاهرون قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم ومواقعهم العسكرية فتحوا النار وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات الفتية والشبان الذين تظاهروا بشكل سلمي قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج ومحافظة خان يونس وسط وجنوب القطاع، احتجاجا على المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال صباح اليوم في حق أبناء شعبنا في محافظة نابلس، وأدت إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة أكثر من 100 بعضهم بحالة الخطر.

وأضافت أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الأماكن المستهدفة وسط ورود أنباء أولية عن إصابات في صفوف المواطنين.

#الاحتلال #غزة

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