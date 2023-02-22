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كوهين: أخبار جديدة عن تطبيع دول عربية وإسلامية مع "إسرائيل"

الأربعاء 22 فبراير 2023 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين: أخبار جديدة عن تطبيع دول عربية وإسلامية مع "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى إمكانية عقد اتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية وإسلامية خلال الفترة القريبة، والتي ستنضم الى اتفاقيات أبراهام.


وفي مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، تحدث إيلي كوهين عن انضمام المزيد من الدول إلى الاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية التي توسطت فيها الولايات المتحدة لبناء علاقات مع إسرائيل.

وأوضح كوهين قائلا: "لقد تحدثت عن جلب المزيد من الدول إلى اتفاقيات أبراهام، وستكون هناك بعض الأخبار".

وأضاف: "ليس فقط دولا من إفريقيا، بل دول من الخليج وأقصى شرق آسيا، يمكنها الانضمام إلى اتفاقية التطبيع مع إسرائيل".

وتابع: "بالنسبة لنا، يمكن لجميع الدول الإسلامية والعربية أن تكون شركاء معنا".

#ايلي كوهين

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