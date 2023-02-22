حداد وإضراب عام في كل القطاع .. التعليم بغزة: تعليق الدوام غداً الخميس

نابلس/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، مساء اليوم الأربعاء، تعليق الدوام يوم غد الخميس في كافة مدارس القطاع تضامنا مع أهلنا في نابلس.

وقالت الوزارة في بيان لها: "استجابة لنداء الفصائل الوطنية والإسلامية، وتلبية لدعوتهم للإضراب الشامل، وتضامناً مع أهلنا في مدينة نابلس الصامدة وإكراماً لأرواح شهدائها الذين ارتقوا اليوم إثر العدوان الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال المجرم، تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن تعليق الدوام ليوم غد الخميس 23 فبراير 2023 في كافة المدارس الحكومية، والخاصة، ومدارس الوكالة، ورياض الأطفال.

وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، الحداد والإضراب العام غداً الخميس في كافة أنحاء القطاع.



وقالت الفصائل في بيان لها إنه "توحيداً للموقف الفلسطيني في جميع المناطق والساحات تعلن فصائل العمل الوطني والإسلامي الحداد والإضراب الوطني الشامل غداً الخميس في كافة أنحاء قطاع غزة وفي كافة مناحي الحياة تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي الإسرائيلي".



وطالبت فصائل العمل الوطني والإسلامي أبناء شعبنا في كل مكان الي التعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة بالتحركات الشعبية والجماهيرية وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من أرضنا فلسطين.



