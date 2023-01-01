فصائل العمل الوطني تدعو لمسيرات في كل محافظات الوطن

غزة/سما/

نعت فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني، شهداء شعبنا العظام في مدينة نابلس، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال المتصاعدة والإعدام الميداني لأبناء شعبنا لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة والاشتباك مع العدو في كل مكان من أرض فلسطين المحتلة.

ودعت الفصائل في بيانٍ لها تعقيباً على عدوان الاحتلال على مدينة نابلس اليوم الأربعاء، أبطال المقاومة في كل مكان للتصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين الارهابيين، كذلك دعت كل جماهير شعبنا إلى التحرك في مسيرات حاشدة نحو المستوطنات في الضفة الغربية و القدس وفي الداخل المحتل.

وطالبت الفصائل أبناء شعبنا في قطاع غزة للخروج بمسيرات حاشدة بعد صلاة مغرب اليوم الأربعاء في جميع المحافظات؛ دعماً وإسناداً للمقاومة في القدس والضفة الغربية ونابلس جبل النار.

وشددت الفصائل في بيانها على أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه وسيخرج الأبطال من أبناء شعبنا ومقاومته وفصائله للعدو في كل مكان للرد على فاشية الاحتلال وجرائمه المستمرة، محملةً المجتمع الدولي المسئولية عن تغول الاحتلال وارتكابه لجرائم الحرب المتواصلة وسط صمت دولي مستهجن ومرفوض يجعل المجتمع الدولي شريكاً فعلياً في تحمل مسئولية هذه الجرائم وما سيترتب عليها.