المالكي يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على الأوضاع في فلسطين

رام الله/سما/

- أطلع وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي، برئاسة عضو البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مارجريت أوكين، على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

وطالب المالكي خلال اللقاء الذي انعقد اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله، الاتحاد الأوروبي بسرعة التحرك للجم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم توفير غطاء لإسرائيل للتمادي في غطرستها، من خلال صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات، والتي تقوض فرص تحقيق حل الدولتين.

وأضاف المالكي أنّ وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين تتصاعد بشكل يوميّ، من هدم المنازل، وتوزيع إخطارات الهدم، وإجبار المواطنين الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيا، وقتل الفلسطينيين بدم بارد، واعتداء عصابات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومركباتهم وأرضهم ومقدساتهم، بحماية دعم وإسناد من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

ودعا المالكي دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المبادرة الفورية بهذا الاعتراف التزاماً بحل الدولتين، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال، خاصة الائتلاف الإسرائيلي; لثنيه عن تنفيذ سياسات ومواقف بن غفير وسموتريتش.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعم البرلمانات الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، وعلى مواقفهم حيال مبدأ حل الدولتين، الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967; باعتباره مفتاح السلام والأمن في المنطقة.

وأشاروا إلى أنّ اثنين من زملائهم لم يتمكنوا من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة; بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخولهم ضمن الزيارة الرسمية، رغم أنّ سلطات الاحتلال كانت سمحت بدخولهم بشكل صريح.

وحضر اللقاء مدير دائرة الاتحاد الأوروبي سكرتير ثاني رزان لفتاوي، وسكرتير ثالث نجلاء أبو شلبك من وحدة الإعلام، وملحق دبلوماسي دانة جبارين من مكتب الوزير.

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