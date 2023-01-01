  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإعلام": مواصلة استهداف الاحتلال للصحفيين يتطلب توفير الحماية الدولية

الأربعاء 22 فبراير 2023 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام": مواصلة استهداف الاحتلال للصحفيين يتطلب توفير الحماية الدولية



رام الله/سما/

 اعتبرت وزارة الإعلام مواصلة استهداف جيش الاحتلال للصحفيين وإصابة ثلاثة منهم، خلال العدوان على نابلس اليوم الأربعاء، دليلًا إضافيًا على حاجة حراس الحقيقة إلى الحماية الدولية، ومحاسبة المتورطين على الإرهاب المُمارس بحق الصحفيين في كل المحافل.

وأكدت أن إصابة الصحفيين: عمير استيتية بشظية في الأذن، ومحمد الخطيب برصاصة في اليد، وأحمد خلف بحالة اختناق يثبت أن الاحتلال يضع الإعلاميين على لائحة الاستهداف، ويُمعن في انتهاك حريتهم، ويكرر منعهم من أداء واجبهم المهني والوطني والإنساني.

وجددت الوزارة الدعوة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2222، الضامن لحماية الصحافيين ولمنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

ـــ

#الصحفيين

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"

نتنياهو يعلق على تراجع قيمة الشيكل

الجيش الإسرائيلي: هناك قطيعة في التنسيق الأمني.. وبن غفير يهدد الفلسطينيين

الدولار يصل إلى مستوى 3.69 أمام الشيكل .. بلومبرج يُقدّر: سيصل إلى 3.95 شيكل

أسعار صرف العملات

بن غفير يوعز للشرطة اعتبار الألعاب النارية مواد متفجرة

الأخبار الرئيسية

المدلل (1)

الجهاد الإسلامي: على العدو أن ينتظر رد المقاومة في كل لحظة ومن أي مكان

بعد جريمته في نابلس.. الاحتلال يتأهب

محدث.. 10 شهداء و102 مصابًا برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

2023022201415474

جيش الاحتلال يصدر بيانا عقب العدوان على نابلس

أبو عبيدة

أبو عبيدة: صبر المقاومة بغزة على جرائم العدو آخذٌ بالنفاد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية