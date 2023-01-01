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إضراب شامل غدًا الخميس في مدارس الضفة والقدس

الأربعاء 22 فبراير 2023 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شامل غدًا الخميس في مدارس الضفة والقدس



رام الله/سما/

أعلن  أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، مساء يوم الأربعاء، عن إضراب شامل في مدارس الضفة الغربية و القدس يوم غد الخميس وذلك انسجامًا مع قرار فصائل العمل الوطني.

وقال ارزيقات في تصريحٍ صحفي: "إنّه انسجامًا مع قرار فصائل العمل الوطني وانتصارًا لدماء الشهداء فإننا نعلن الإضراب الشامل غدًا الخميس في جميع مدارس الضفة الغربية والقدس الشريف والمديريات والوزارة ، وغضبًا على مجزرة الاحتلال في نابلس جبل النار والثوار والأحرار وإكراما لأرواح الشهداء الأبطال شهداء الملحمة البطولية الذين ارتقوا دفاعًا عنا".


ودعا أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين إلى الخروج بمسيرات غضب في كل حي وشارع غضبا للشهداء في كل المواقع ونقاط الاشتباك.

وشهدت محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وقفات ومسيرات غاضبة منددة بالمجزرة الإسرائيلية.

#نابلس

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