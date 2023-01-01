العمل الحكومي بغزة تعتمد جدول التشكيلات الوظيفية للعام 2023م

غزة/سما/

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، قراراً باعتماد جدول التشكيلات الوظيفية للعام 2023م.

وأصدرت اللجنة كذلك عدة قرارات تشمل استملاك قطعتي أرض لصالح وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرستين بمنطقة البريج.

كذلك تخصيص قطعة أرض لصالح بلدية رفح، بغرض إنشاء مسلخ بلدي مركزي للمحافظة.

واعتمدت كذلك لجنة حكومية دائمة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للنظر في طلبات تأجير الأراضي الحكومية الزراعية.

وأقرت متابعة العمل الحكومي تشكيل لجنة برئاسة وزارة الاتصالات وعضوية عدد من الجهات الحكومية، لإعداد لائحة تنفيذ برامج بناء وتطوير القدرات الرقمية.

كذلك اقرت اعتماد أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية، والمصادقة على نظام اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، شؤون الأراضي، البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.