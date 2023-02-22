النقابة تدين مجزرة الاحتلال في نابلس واستهداف الصحفيين

رام الله/سما/

أدانت نقابة الصحفيين، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، وإصابة المئات بينهم 3 صحفيين.

واعتبرت النقابة في بيان، أن الاستهداف المتعمد للصحفيين الثلاثة: عمير استيتية، ومحمد الخطيب، وأحمد خلف، يأتي في سياق الحرب المفتوحة ضد حرية العمل الصحفي، ومحاولة إسكات صوت الحقيقة، ومنع نقل الصورة الصادقة الى أعين العالم، الأمر الذي يستوجب تدخلا دوليا عاجلا، للجم الاحتلال وقادته المنفلتين.

وأشادت النقابة بالصحفيين، وخاصة العاملين في الميدان، وجهودهم وتحملهم للمخاطر الجسيمة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن كل الصحفيين، ومواصلة جهودها مع أحرار العالم من أجل كف يد الاحتلال عنهم وعن وسائل الإعلام، ومحاسبة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحقهم.