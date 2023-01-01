جيش الاحتلال يصدر بيانا عقب العدوان على نابلس

القدس المحتلة/سمام

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بيانا عقب عدوانه على مدينة نابلس.

وزعم جيش الاحتلال في بيان صادر عنه، أن ثلاثة من بين الشهداء كانوا "متورطين في عمليات إطلاق نار في منطقة يهودا والسامرة والتخطيط لتنفيذ عدد آخر من العمليات في الوقت الفوري".

كما جاء عنه أنه "خلال محاولة الاعتقال خرج أحد المطلوبين من المبنى" وتم إطلاق النار عليه، "فيما فتح المطلوبان الآخران نيرانهما صوب القوات" وتم إطلاق النار عليهما وإصابتهما بعد تبادل لإطلاق النار.

وأرجع جيش الاحتلال العدوان إلى "معلومات استخباراتية بذلها جهاز الأمن العام (الشاباك)، والتي أسفرت عن كشف المطلوبين في شقة اختباء داخل البلدة القديمة. وبعد محاصرة المبنى عرضت القوات على المطلوبين تسليم أنفسهما وبعد رفضهما وإطلاقهما النار قامت القوات بالعمل على تحييدهما".

وادعى أن "حسام اسليم من قادة مجموعات عرين الأسود نفذ عمليات إطلاق نار وأرسل خلية قتلت جندي من الجيش، أما محمد عبد الفتاح الناشط في مجموعات عرين الأسود نفذ عمليات إطلاق نار نحو قوات الجيش في منطقة يهودا والسامرة".

وزعم جيش الاحتلال أيضا أنه "خلال العملية العسكرية أطلقت القوات النار نحو عدد من المسلحين الذين أطلقوا النار صوبها بكثافة ورصدت إصابة عدد منهم، كما ألقى عدد من المشتبه بهم الحجارة والعبوات الناسفة والزجاجات الحارقة نحو القوات. فيما لم تقع إصابات في صفوف القوات، كما جرى العثور على ذخيرة وبندقيتين داخل المبنى الذين تحصن فيه المطلوبين".