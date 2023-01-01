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الخارجية تدين جرائم الاحتلال في نابلس وتؤكد متابعتها مع الجهات والمحاكم الدولية

الأربعاء 22 فبراير 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين جرائم الاحتلال في نابلس وتؤكد متابعتها مع الجهات والمحاكم الدولية



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين "الاقتحام الدموي الذي ارتكبته قوات الاحتلال هذا اليوم في مدينة نابلس"، والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات، بينها إصابات خطيرة، واعتبرته "إرهاب دولة منظما وتصعيدا خطيرا في ساحة الصراع".

وأكدت الوزارة في بيان لها، ظهر اليوم الأربعاء، أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، بما فيها الاقتحامات الدموية وجرائم القتل خارج القانون. واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق التهدئة.

وبينت أنها تتابع هذه الجرائم على المستويات كافة، بما فيها الأممية والمحاكم الدولية المختصة.

#المحاكم الدولية #وزارة الخارجية #الاحتلال

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