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الاحتلال يهدم ثلاثة منازل ويجرف طريقا ويدمر بركسين في الولجة

الأربعاء 22 فبراير 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وجرفت طريقا ودمرت بركسين.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقتي "عين جويزة" و"خلة الحور" في القرية، وهدمت ثلاثة منازل تعود لكل من: غدير الأطرش، وهو مكون من طابق، ومساحته الإجمالية 110 أمتار مربعة، وعبد الله رباح، وهو مكون من ثلاثة طوابق، ومساحة كل طابق 120 مترا مربعا، ورجائي الأعرج، وهو مكون من طابق واحد، ومساحته 110 أمتار مربعة، وهدمت بركسين لتربية الأغنام هدما جزئيا، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن جرافات الاحتلال جرفت الشارع الواصل إلى المقبرة في منطقة "صميع" وجدرانا استنادية حجرية، أثناء انسحابها.

وأشار عوض الله إلى أن الاحتلال أغلق المنطقتين، واندلعت مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

#الاحتلال #الولجة

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