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برازيلية تعثر على كلب محبوس داخل أريكة مستعملة اشترتها أونلاين

الأربعاء 22 فبراير 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
برازيلية تعثر على كلب محبوس داخل أريكة مستعملة اشترتها أونلاين



وكالات / سما /

صدمت امرأة برازيلية عندما اكتشفت وجود جرو داخل بطانة قطعة أثاث مستعملة اشترتها أونلاين عبر الإنترنت، وقالت ثريا جوميز جارسيا، إنها كانت فى جوينفيل بالبرازيل عندما وجدت الجرو البالغ من العمر سبعة أشهر داخل الأريكة، وفقا لموقع نيويورك بوست.

بشكل ملحوظ، قالت جارسيا، إن الجرو كان على قيد الحياة، لكنه فقط جائع جدًا وعطش، وأضافت "لقد كان جائعًا وعطشًا جدًا، وكان بالفعل على وشك الموت، ليس من الممكن أن يكون الكلب قد تسلل إلى الأريكة بمفرده، كان على صهر زوجى أن يمزق القاع لإخراجه، يا له من شىء مسكين."

وكشفت جارسيا أنها أطلقت على الجرو اسم "ميل"، على اسم كلبها الأول الذى نفق قبل عامين.

منظمة خيرية تعلق على فعل السيدة

بدورها قالت مؤسسة خيرية فى تعليقها على الواقعة: "شخص اشترى أريكة مستعملة وجاء الجرو كهدية داخل الأريكة، وهو أمر لا يصدق، لكن هذا بالضبط ما حدث، أصبح البشر أكثر قسوة".

وأشاد العديد من المتابعين على إنستجرام بموقف جارسيا لعملها غير الأنانى وقرارها برعاية الكلب، وكتب أحد المعلقين: "كيف يمكن أن يكون البشر بهذه القسوة؟.. الحمد لله هناك أناس طيبون وضعوا فى طريق هذا الملاك الصغير، جميل جدًا."

#كلب #البرزايل #محبوس #اريكة #جرو

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