جوجل تطلق ميزتي حفظ الذاكرة والطاقة في كروم

وكالات / سما /

أطلقت شركة جوجل ميزتين كانت قد أعلنت عنهما في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهما تعملان على جعل المتصفح أقل استهلاكًا لذاكرة النظام، وأكثر كفاءةً في استهلاك طاقة البطارية على أجهزة سطح المكتب.

ومع أن متصفح كروم يهيمن على سوق متصفحات الويب منذ سنوات، وبحصة بلغت بحلول شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 65.4 % على جميع المنصات، خاصةً على أجهزة سطح المكتب، إلا أن مستخدميه يشتكون من أنه الأسوأ في استهلاك ذاكرة النظام وطاقة البطارية.

وبحسب جوجل، فإن الميزتين الجديدتين تجعلان المتصفح يستهلك مقدارًا أقل من الذاكرة بنسبة 30 %، وذلك بهدف الحفاظ على سلاسة عمل علامات التبويب، وإطالة عمر البطارية حين تنخفض طاقتها.

والآن أصبح وضع حفظ الذاكرة Memory Saver، ووضع حفظ الطاقة Energy Saver متاحين في الإصدار ذي الرقم 110 من متصفح كروم لأنظمة ويندوز، وماك أو إس، وكروم أو إس.

وفيما يتعلق بوضع حفظ الطاقة، قالت جوجل إنه في حال أوشكت طاقة البطارية أن تنفد وليس هناك شاحن في الجوار وانخفضت طاقة البطارية إلى نسبة 20 %، فإن Energy Saver سيوفر الطاقة عن طريق الحد من نشاط الخلفية، والتأثيرات المرئية لمواقع الويب التي تحتوي على رسوم متحركة ومقاطع فيديو.

وأوضحت جوجل أنه سيكون بإمكان المستخدمين التحكم في تخصيص أداء كروم، إذ يمكن إيقاف تشغيل وضعي Memory Saver و Energy Saver إن رغبوا في ذلك، أو تحديد مواقع الويب الأكثر أهمية التي يمكن أن تُستثنى من ميزة Memory Saver.

ويمكن العثور على الإعدادين الجديدين ضمن قائمة النقاط الثلاثة في كروم، ثم النقر على الإعدادات Settings، ثم النقر على الأداء Performance.

ويمكن للمستخدمين تنزيل الإصدار الأحدث من متصفح كروم لأجهزة سطح المكتب من الموقع الإلكتروني الرسمي.