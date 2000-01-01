"أمازون" تطلق الروبوت التاكسي في كاليفورنيا

وكالات / سما /

أعلنت شركة "زوكس" التابعة لمجموعة "أمازون" أنها سيّرت للمرة الأولى على جزء صغير من طريق عام في كاليفورنيا، المركبات التي طورتها لتكون مستقلة بالكامل من دون مقود ولا دوّاسة.

وقالت وحدة المركبات ذاتيّة القيادة التابعة للشركة، إنّها اختبرت بنجاح روبوتاكسي مع موظفين، كركّاب على طريق عام لخدمة تجاريّة لعامّة الناس.

ويعدّ وضع السيّارة على طريق عام مفتوح خطوة كبيرة، ولم تكن الشركة لتفعلها، ما لم تكن الشركة داخليًّا تتطلّع بالفعل إلى هذا الخطّ يعمل، كما صرّح الرئيسة التنفيذيّة للصحافيين، عائشة إيفانز، في مؤتمر عبر الهاتف.

لكن هذا التطور يبقى محدودًا إذ إن الركاب في هذه الرحلة كانوا موظفين في المجموعة نُقلوا مجانا، كما أن المركبة حصلت على إذن بالتنقل ضمن مسار يبلغ 1,6 كيلومتر بين مبنيين في مقر المجموعة في فوستر سيتي.

غير أن ذلك يشكّل رغم كل شيء محطة رئيسية للمجموعة التي تؤكد أنها سابقة عالمية لمركبة مطورة خصيصًا لتكون مستقلة بالكامل.

وتنشر شركات أخرى مثل "وايمو" التابعة لشبكة ألفابت، أو "كروز" التابعة لمجموعة "جنرال موتورز"، منذ سنوات في مناطق محددة سيارات قادرة على التنقل من دون سائق، لكنّها تضم مقعدًا للسائق ومقودًا ودواسة في حال اضطُر إنسان لتولي القيادة.

وقالت المديرة العامة لشركة "زوكس" عائشة إيفانز "من خلال الإعلان عن أول رحلة لمركبتنا المستقلة لموظفينا، نحقق إضافة للمجهود الذي حققه القطاع خلال السنة المنصرمة، ونقترب من طرح خدمة للأجرة الذاتية القيادة الموجهة للعامة".

ويأتي الروبوت الآلي المصمّم كمركبة مستقلّة بالكامل، بدون عجلة قيادة أو دواسات، ويتّسع لأربعة ركّاب.

واشترت شركة "أمازون" لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، شركة "زوكس" مقابل 1.3 مليار دولار عام 2020، لكنّ الزيادة السريعة في أسعار الفائدة وضعف طلب المستهلكين، أثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي، وهو ما أجبر العديد من الشركات، بما في ذلك شركات صناعة السيارات وعمالقة التكنولوجيا، على تقليص القوى العاملة لديها وتسريح الآلاف من الموظفين.

وقال رئيس التكنولوجيا في زوكس، جيسي ليفينسون، إنّ الشركة كانت حكيمة بشأن نموها، لكنها لا تزال في طريقها للوصول إلى 2500 موظف هذا العام، وهو ما يعد ارتفاعًا عن 2000 موظف في بداية العام.