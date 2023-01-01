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التنمية بغزة تعلن بدء صرف مساعدات للأيتام بقيمة 5 ملايين شيقل

الأربعاء 22 فبراير 2023 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة تعلن بدء صرف مساعدات للأيتام بقيمة 5 ملايين شيقل



غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات، ستباشر بصرف المساعدات النقدية للأيتام في قطاع غزة ابتداء من صباح يوم غد الخميس.

وتستهدف المساعدات 5000 يتيم ينتمون للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات وزارة التنمية، وتبلغ قيمتها 5 ملايين شيقل.

وأهابت بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من مؤسسة "وافا" على هواتفهم.

وأكدت الوزارة على أهمية البرنامج الذي يساهم في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة، كونه سيمكن الأيتام ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشكرت، الجمعية الكويتية، ودولة الكويت أميراً وشعباً على المساعدات الإنسانية وعلى دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني.

#التنمية الاجتماعية #الأيتام #غزة

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