احدهما قيادي كبير في الجهاد الاسلامي.. الاحتلال يغتال المطاردين اسليم وابوبكر

رام الله / سما /

ذكرت اذاعة جيش الاحتلال ان قواته اغتالت اليوم الاربعاء المطاردين حسام اسليم ومحمد ابوبكر.

وقالت الاذاعة ان احد الشهداء قيادي كبير في حركة الجهاد الاسلامي واوضحت انهما استشهدا بعد اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال.

وكان المطارد هشام اسليم نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي رسالة، مفادها: " تحاصرت انا وأخوي الجنيدي أشهد أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله سامحونا".

واضاف قبل ان يحذف فيس بوك حسابه " بحياة عرضكوا لا تتركوا البارودة".

وتسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى منطقة السوق الشرقي في نابلس، ودفعت بتعزيزات كبيرة لجيش الاحتلال تجاه البلدة القديمة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في منزلا في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة، وأطلقت صوبه صاروخا مضادًا.