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مستوطنون يمنعون المواطنين من الخروج من مساكنهم في المعرجات

الأربعاء 22 فبراير 2023 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

أعاق مستوطنون، اليوم الأربعاء، بدو عرب المليحات، في المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، من الخروج من مساكنهم، تحت تهديد السلاح.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات ، بأن عددا من المستوطنين المسلحين، تمركزوا على شارع المعرجات، ومنعوا البدو ورعاة الأغنام في المنطقة من الخروج من مساكنهم.

وتتكرر هجمات المستوطنين على رعاة الأغنام في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا اليوم، هدمت منزلا وأخطرت بهدم منازل وفلل سياحية، في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

#مستوطنون #اريحا #المعرجات

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