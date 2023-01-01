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إصابة ثلاثة صحفيين خلال العدوان على مدينة نابلس

الأربعاء 22 فبراير 2023 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ثلاثة صحفيين خلال العدوان على مدينة نابلس



نابلس / سما /

أصيب ثلاثة صحفيين، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن الصحفيين: عمير استيتية أصيب بشظية في الأذن، ومحمد الخطيب برصاصة في اليد، وأحمد خلف، بحالة اختناق.

يذكر أن العدوان المتواصل على مدينة نابلس، أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة 39 آخرين بينهم 5 بجروح خطيرة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن المواطنين عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، استشهدا متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 26 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي 6 إصابات إحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح 4 إصابات بالرصاص الحي، ومستشفى الاتحاد النسائي 3 إصابات.

#صحفيين #نابلس #اصابات

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