اشتية يدين العدوان الإسرائيلي على نابلس ويصفه بـ"الإرهاب المنظم"

رام الله / سما /

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي المتواصل في مدينة نابلس، والذي أسفر عن استشهاد شابين وإصابة نحو 36 آخرين.

ووصف اشتية في بيان له، العدوان بالإرهاب المنظم الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية، مطالباً الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد شعبنا.

وأكد أن كل ما يمارس ضد شعبنا لن يثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

ووجه اشتية التحية لأهلنا في المدينة الصابرة التي لم تتوقف يوماً عن تقديم التضحيات طيلة سنوات النضال الطويلة.