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الاحتلال يخطر بهدم 20 منزلا في قرية الديوك التحتا غرب أريحا

الأربعاء 22 فبراير 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منازل وفلل سياحية، في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال سلمت 20 إخطارا بالهدم لمنازل وفلل سياحية في قرية الديوك التحتا، وذلك خلال هدمها منزلا مكونا من طابقين مساحته 170 مترا مربعا، يعود للمواطن المقدسي محمد عوني صيام من سكان سلوان بالقدس.

وأوضح أمين سر "فتح" في الديوك التحتا عصام سمرات، أن الإخطارات استهدفت منازل مقامة منذ أكثر من 5 سنوات، وأن 14 إخطارا منها تعود لمواطنين مقدسيين، و5 إخطارات تعود لعائلة "العراعرة"، وإخطارا للمواطن شفيق أبو رواغ من غزة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 7 منازل في القرية منذ بداية العام الجاري، 6 منها في الـ25 من الشهر الماضي، وفيلا سياحية في العاشر من الشهر ذاته.

#أريحا #الاحتلال

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