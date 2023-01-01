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السياحة بغزة تُمدّد قرار الخصم على رسوم ترخيص المنشآت السياحية

الأربعاء 22 فبراير 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
السياحة بغزة تُمدّد قرار الخصم على رسوم ترخيص المنشآت السياحية



غزة / سما /

أعلنت وزارة السياحة والآثار في غزة عن تمديد العمل بقرار الخصم على رسم الترخيص للمنشآت السياحية.

وأوضح وكيل الوزارة محمد خلة أن تمديد العمل بقرار الخصم بنسبة 50% على رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة للمنشآت السياحية سيستمر حتى نهاية العام الجاري.

وقال خلة إن تمديد الخصم جاء تسهيلا على أصحاب المنشآت في مزاولة مهنهم بشكل قانوني.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية لتنظيم القطاع السياحي والرقابة والتفتيش الدائم على جودة الأداء للخدمات السياحية، والالتزام بالشروط والإجراءات القانونية حسب النظام واللوائح المعمول بها، بما يضمن السلامة القانونية لهذه المنشآت والتيسير على أصحابها بالسبل الممكنة لذلك.

#السياحة بغزة #التراخيص #المنشآت السياحية

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