  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

الأربعاء 22 فبراير 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة



غزة/ سما /

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر فبراير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الخميس الموافق 23/02/2023م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "رعب حقيقي"بعد الانقلاب القضائي.. لا يبقى أمام الفلسطينيين سوى ثلاثة خيارات

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"

نتنياهو يعلق على تراجع قيمة الشيكل

فلسطينيون يقيّمون سحب مشروع القرار الدولي بشأن الاستيطان

خبير جيولوجي : عاصفة جديدة من الزلازل لن تتوقف لمدة سنة

الجيش الإسرائيلي: هناك قطيعة في التنسيق الأمني.. وبن غفير يهدد الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

شهيدان و25 مصابًا .. قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتحاصر منزلا

الرجوب يكشف تفاصيل إطلاق النار على مركز اليامون ومن يقف خلفه

مصدرها البحر المتوسط .. هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

thumbs_b_c_50e49748290d9824172362360cf0e875

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

بن غفير يوعز للشرطة اعتبار الألعاب النارية مواد متفجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية