هيئة الأسرى: 3 أسرى مصابون أدخلوا الى "مستشفى الرملة" مؤخرا

رام الله / سما /

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد الأسرى المرضى القابعين في مستشفى الرملة، ازداد مؤخرا، وذلك بعد نقل 3 أسرى مصابين برصاص جنود الاحتلال أثناء اعتقالهم، ويعانون من إصابات بليغة، وهم: حسن عوادات، وأسامة الستار، وكمال جوري.

وأوضحت الهيئة على لسان محاميها فواز شلودي، تفاصيل الحالة الصحية للأسرى، على النحو التالي:

الأسير حسن عوادات: يبلغ من العمر 20 عاما من مدينة اريحا، مصاب بـ 6 رصاصات، واحدة بالكتف و5 رصاصات بقدميه، وتم وضع قدمه اليسرى بالجبس، وممنوع من المشي على قدميه لمدة شهرين ونصف.

الأسير أسامة الستار/ طويل (23 عاما) من مدينة نابلس، أصيب بثلاثة رصاصات في الجزء السفلي من جسده، ويبقى نائما على بطنه طوال الوقت، وجسمه موصول بجهاز لإزالة الدم الفاسد.

الأسير كمال جوري (22 عاما) من مدينة نابلس، مصاب برصاصة بالحوض ولا يستطيع تحريك قدميه، ونتيجة للإصابة فقدَ السيطرة على جسمه، وبحاجة الى متابعة دائمة بجميع أموره اليومية، وأبلغ من قبل الأطباء أنه يمنع عليه التحرك لمدة 6 أسابيع.

ويتواجد حاليا في مستشفى سجن الرملة 13 أسيرا، يعانون من أمراض مزمنة وأوضاع صحية صعبة، وبحاجة الى رعاية دائمة في ظل اكتظاظ عدد الأسرى المرضى وافتقار المستشفى الى أدنى المقومات والاحتياجات الطبية، والتعمد في ممارسة أسلوب الإهمال الطبي واستخدام الأسرى كحقل تجارب للعديد من الأدوية.