عقوبات دوري غزة.. إيقاف لاعبين ومدرب ونقل مباراة

وكالات / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن عقوبات الجولة الماضية من دوري الدرجتين الممتازة والأولى في قطاع غزة.



وجاءت العقوبات مركزة على الأحداث التي واكبت مباراة الشاطئ والأهلي على ملعب اليرموك.

وفيما يلي عقوبات الجولة الماضية:

– إيقاف كريم الجديلي لاعب النادي الأهلي الفلسطيني 4 مباريات متتالية.

– إيقاف محمد أبو عودة حارس نادي خدمات الشاطئ 4 مباريات متتالية.

– نقل مباراة بيتية لنادي خدمات الشاطئ لتقام خارج ملعبه.

– حرمان جمهور النادي الأهلي الفلسطيني من التواجد أمام خدمات خانيونس في الجولة القادمة.

– إيقاف حمادة شبير مدرب النادي الأهلي الفلسطيني لآخر الموسم.

– إيقاف نور أبو حسنين المشرف الرياضي بنادي الشاطئ لآخر الموسم.