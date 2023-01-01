اتحاد الكرة يعلن تعليمات الجولة ال20 من الدوري الممتاز

غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم أن قرار استكمال الدوري الممتاز بدون حضور جماهيري سيبقى سارياً على مباريات الجولة ال20 من البطولة.

وقال اتحاد الكرة إن منافسات الجولة ستقام بنفس إجراءات الجولتين السابقتين على أن تقام المباريات بدون حضور الجمهور.

وجدد اتحاد الكرة تأكيده على التعليمات الخاصة على النحو التالي:

– مباريات الجولة 20 عشر من الدوري الممتاز تقام بنفس إجراءات الجولة السابقة.

– تقام المباريات بدون حضور جماهيري.

– سيتم اغلاق بوابات الملعب الساعة الثانية عصراً.

– دخول الفريقين ضمن كشوفات عدد 40 شخصاً يشمل الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة.

– دخول الإعلاميين ضمن كشف يشمل القنوات التلفزيونية والزملاء الإعلاميين