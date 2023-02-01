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فدائي السلة يخسر أمام المنتخب القطري في التصفيات الأسيوية

الأربعاء 22 فبراير 2023 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فدائي السلة يخسر أمام المنتخب القطري في التصفيات الأسيوية



غزة / سما /

خسر المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة السلة، أول لقاءاته في التصفيات التمهيدية المؤهلة للتصفيات النهائية لكرة السلة، عقب خسارته من المنتخب القطري بنتيجة (57/60)، ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

وجاءت خسارة المنتخب للمباراة، رغم تقاسم الفريقين السيطرة على أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 8/9 لصالح منتخب فلسطين

الربع الثاني: 15/17 لصالح منتخب قطر

الربع الثالث: 20/21 لصالح منتخب فلسطين

الربع الرابع: 12/15 لصالح منتخب القطري

وبهذه الخسارة ارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 7 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة.

يشار إلى أن الوطني حقق انتصارات أمام العراق والكويت وسلطنة عمان، الأمر الذي جعله يضمن الحصول على بطاقة التأهل إلى التصفيات النهائية لكأس الأمم الأسيوية.

ويختتم المنتخب الوطني لقاءاته في التصفيات غداً، بلقاء المنتخب الإماراتي.

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#كرة السلة #المنتخب القطري

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