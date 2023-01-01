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هل تعرض ليفربول لظلم تحكيمي أمام ريال مدريد؟ خبير تحكيمي يجيب..

الأربعاء 22 فبراير 2023 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تعرض ليفربول لظلم تحكيمي أمام ريال مدريد؟ خبير تحكيمي يجيب..



وكالات / سما /

تعرض فريق ليفربول الإنجليزي لظلم تحكيمي في مباراته ضد ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري ابطال أوروبا، في ملعب أنفيلد رود، بشهادة خبير صحيفة آس الإسبانية التحكيمي، إيتورالدي جونزاليس.

وحرم الحكم الروماني إستفان كوفاكس، كتيبة الألماني يورجن كلوب من الحصول على ركلة جزاء، يراها جونزاليس صحيحة، لمصلحة داروين نونيز، في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة على شاشة الأنفيلد، إلى تعادل الفريقين بهدفين لمثليهما.

ولم يطلق كوفاكس صافرته رغم وجود دفع في ظهره من داني كارفاخال، أظهرتها الإعادة التلفزيونية، دون وجود أي تدخل من تكنولوجيا الفيديو المساعد “الفار”، وأكدت الصحيفة المدريدية أن إيتورالدي يرى أن الحكم وقع في خطأ بعدم احتسابها.

وقال إيتورالدي عن اللقطة التي وقعت في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، والتي جاء بعدها بقليل هدف الريال الثالث، والذي فتح اللقاء على مصراعيه لكتيبة كارلو أنشيلوتي، لتنتهي المباراة بخماسية لهدفين” إنها ركلة جزاء”.

وأضاف الخبير الإسباني” كارفاخال تسبب في فقدان نونيز توازنه في الهواء، الأمر ذاته يحدث في الإلتحامات الأرضية، الدفع أفقد اللاعب توازنه بشكل واضح، لكنها ليست لعبة من اختصاص الفار، والحكم ظن أن الدفع لم يكن قوياً بالدرجة الكافية لإسقاط المهاجم”.

 
#ريال مدريد #ليفربول #دوري أبطال أوروبا #خبير تحكيمي

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