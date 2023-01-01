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ماذا قال أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على ليفربول في دوري الأبطال؟ - سما الإخبارية

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ماذا قال أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على ليفربول في دوري الأبطال؟

الأربعاء 22 فبراير 2023 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على ليفربول في دوري الأبطال؟



وكالات / سما /

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بأن الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على ليفربول لم يكن سهلًا، وأنه تذكر مباراة مانشستر سيتي الموسم الماضي حينما كان المرينجي متأخرًا في النتيجة قبل أن ينجح الفريق في قلب المباراة لصالحه.

نجح الريال في قلب تأخره بهدفين للفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين في النهاية على ملعب الآنفيلد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

قال أنشيلوتي في حديثه بعد المباراة في تصريحاته نقلتها الأس الإسبانية: “لم يكن الأمر سهلًا، خاصة بسبب الطريقة التي بدأت بها المباراة، لكننا نجحنا بالتدريج في السيطرة على الكرة وكنّا دائمًا حاسمين في المقدمة”.

استطرد: “لعب فينيسيوس جونيور مباراة رائعة، النصف الأول من المباراة سار بشكلٍ جيد، علينا أن نفكر بأنه في مباراة العودة سنضطر للمعاناة والقتال كما حدث اليوم”.

وعن شعوره بعد التأخر بهدفين قال: “فكرت قليلًا في مباراة مانشستر سيتي، أردت أن نكرر نفس المباراة بل أن نفعل ما هو أفضل، الفريق لم يفقد الرغبة”.

اختتم حديثه: “علينا تحسين الجانب الدفاعي، لقد سببوا لنا مشاكل لأن هندرسون كان يذهب إلى هناك كثيرًا، سيطرنا على الجزء الثاني من المباراة بشكلٍ أفضلأ، أدخلنا فالفيردي على اليسار ورودريجو قام بعمل رائع في المرحلتين الدفاعية والهجومية”.

#أنشيلوتي #دوري أبطال أوروبا #ريال مدريد #ليفربول

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