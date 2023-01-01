ماذا قال أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على ليفربول في دوري الأبطال؟

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بأن الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على ليفربول لم يكن سهلًا، وأنه تذكر مباراة مانشستر سيتي الموسم الماضي حينما كان المرينجي متأخرًا في النتيجة قبل أن ينجح الفريق في قلب المباراة لصالحه.

نجح الريال في قلب تأخره بهدفين للفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين في النهاية على ملعب الآنفيلد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

قال أنشيلوتي في حديثه بعد المباراة في تصريحاته نقلتها الأس الإسبانية: “لم يكن الأمر سهلًا، خاصة بسبب الطريقة التي بدأت بها المباراة، لكننا نجحنا بالتدريج في السيطرة على الكرة وكنّا دائمًا حاسمين في المقدمة”.

استطرد: “لعب فينيسيوس جونيور مباراة رائعة، النصف الأول من المباراة سار بشكلٍ جيد، علينا أن نفكر بأنه في مباراة العودة سنضطر للمعاناة والقتال كما حدث اليوم”.