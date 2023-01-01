كيف علق كلوب على هزيمة ليفربول القاسية أمام ريال مدريد؟

أبدى يورجن كلوب، مُدرب فريق ليفربول، صدمته بعد هزيمة فريقه التاريخية أمام ريال مدريد بنتيجة 5-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل خُماسية الميرنجي على أرض أنفيلد رود كل من فينيسيوس جونيور “هدفين” وكريم بنزيما “هدفين” وإيدر ميليتاو “هدف”، فيما سجل ثنائية الريدز داروين نونيز ومحمد صلاح.

وقال كلوب، في تصريحاتٍ نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”بداية المُباراة كانت رائعة بالنسبة لنا، الأداء كان مثالياً، هذه بالضبط الكيفية التي أردنا أن نلعب بها”.

وأكمل مُشيراً لسوء تعامل لاعبي الريدز من أهداف الميرنجي :”هذا لا يُمكن أن يحدث، كُنا سلبيين حتى وصول الكرة إلى هُناك”.

وتابع :”الطريقة الوحيدة التي يُمكننا بها إبطاء المُباراة هو الاحتفاظ بالكرة، ولقد بدأنا الشوط الثاني بخسارة الكرة في أوقاتٍ غريبة”.

وأضاف مُدرب الريدز :”هذه المساحة في كرة الهدف الثالث لم يكن من المُمكن السماح بها ولكنها حدثت، ولهذا السبب أصبحت النتيجة 3-2″.

وأكمل :”سنذهب لمُباراة الإياب من أجل لعب مُباراة في كرة القدم، وستكون تحدياً كبيراً، ولكن علينا أن نلعب مُباراة في الدوري الإنجليزي أولاً، وعلينا التأكد من أننا تعلمنا من هذه المُباراة”.