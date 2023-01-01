فيديو.. نابولي يقترب من ربع نهائي دوري الأبطال بالتغلب على فرانكفورت بثنائية

نجح فريق نابولي بالفوز بهدفين نظيفين على فريق إنتراخت فرانكفورت على ملعب دويتشه بانك أرينا في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، واقترب كثيرًا من مواصلة مشواره الأوروبي.
سجل لفريق نابولي كلًا من فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينزو في الدقيقتين 40 و65 من عمر المباراة مع إضافة كفيشا كفاراتسخيليا لركلة جزاء.
بدأ نابولي المباراة بنوايا هجومية كبيرة ونجح في تهديد مرمى كيفين تراب في أكثر من لقطة، بينما أضاع كفاراتسخيليا ركلة جزاء حصل عليها النجم النيجيري أوسيمين.
ثم نجح أوسيمين في الظهور مرة أخرى كبطل للرواية عندما حول عرضية هيرفينج لوزانو إلى داخل الشباك في الدقيقة 40، ثم تم إلغاء هدف آخر له بداعي التسلل.
في الشوط الثاني واصل نابولي هجومه وأضاع كفاراتسخيليا فرصة هدف مُحقق أيضًا بعد انفراد كامل بالحارس كيفين تراب.
ولكن عند الدقيقة 65 مرر أنجويسا كرة إلى كفاراتسخيليا داخل منطقة الجزاء، مهدها الجورجي بالكعب لجيوفاني دي لورينزو الذي سدد كرة قوية أرضية سكنت شباك الفريق الألماني.
كان فريق إنتراخت فرانكفورت قد أكمل المباراة ناقصًا بعد الطرد الذي حصل عليه المهاجم كولو مواني بعد تدخل قوي على قدم أنجويسا لاعب وسط فريق نابولي وذلك عند الدقيقة 58.
وسُتلعب مباراة العودة يوم 15 مارس القادم على ملعب مارادونا، وسيحتاج نابولي فقط للتعادل أو حتى الخسارة بأقل من هدفين للوصول إلى ربع النهائي.