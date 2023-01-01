فيديو.. نابولي يقترب من ربع نهائي دوري الأبطال بالتغلب على فرانكفورت بثنائية

نجح فريق نابولي بالفوز بهدفين نظيفين على فريق إنتراخت فرانكفورت على ملعب دويتشه بانك أرينا في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، واقترب كثيرًا من مواصلة مشواره الأوروبي.

سجل لفريق نابولي كلًا من فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينزو في الدقيقتين 40 و65 من عمر المباراة مع إضافة كفيشا كفاراتسخيليا لركلة جزاء.

بدأ نابولي المباراة بنوايا هجومية كبيرة ونجح في تهديد مرمى كيفين تراب في أكثر من لقطة، بينما أضاع كفاراتسخيليا ركلة جزاء حصل عليها النجم النيجيري أوسيمين.

ثم نجح أوسيمين في الظهور مرة أخرى كبطل للرواية عندما حول عرضية هيرفينج لوزانو إلى داخل الشباك في الدقيقة 40، ثم تم إلغاء هدف آخر له بداعي التسلل.