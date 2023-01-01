  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الدولار يصل إلى مستوى 3.69 أمام الشيكل .. بلومبرج يُقدّر: سيصل إلى 3.95 شيكل

الأربعاء 22 فبراير 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يصل إلى مستوى 3.69 أمام الشيكل .. بلومبرج يُقدّر: سيصل إلى 3.95 شيكل



القدس المحتلة / سما /

 يستمر الشيكل في التراجع وارتفع الدولار بنسبة 0.9٪ مقابل العملة المحلية ويتداول عند 3.69 شيكل.

بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.9٪ إلى حوالي 3.93 شيكل.

وافادت صحيفة هارتس بان ثلاثة عوامل جرت بالأمس أدت لرفع سعر الدولار أمام الشيكل ، أولها قرار بنك إسرائيل رفع نسبة الفائدة ب 0.5% للمرّة الثامنة على التوالي.

العامل الثاني، التصريحات الغريبة لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والذي طلب فيها من وزير المالية سموتريش وضع خطة أمام محافظ بنك إسرائيل لوقف إرتفاع نسبة الفائدة بحجة أنها غير عادلة.

والعامل الثالث مصادقة الكنيست الإسرائيلي على اثنين من بنود الإصلاحات القضائية في قانون الأساس.

في سياق متصل كشف موقع Bloomberg (بلومبرج: سيتي جروب)، أحد أكبر البنوك في العالم،عن تقديراته بشأن القيمة التي سيصل إليها الدولار مقابل الشيكل، خلال الأيام المقبلة في ظل الارتفاع المُستمر.

وبحسب تقديرات بلومبرج: سيتي جروب، فإن الدولار سيصل إلى 3.95 شيكل.. يُشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.

وأوضح أن الشيكل الإسرائيلي تراجع وسط مخاوف بشأن إصلاح قضائي طغت على رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "رعب حقيقي"بعد الانقلاب القضائي.. لا يبقى أمام الفلسطينيين سوى ثلاثة خيارات

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"

نتنياهو يعلق على تراجع قيمة الشيكل

فلسطينيون يقيّمون سحب مشروع القرار الدولي بشأن الاستيطان

خبير جيولوجي : عاصفة جديدة من الزلازل لن تتوقف لمدة سنة

الجيش الإسرائيلي: هناك قطيعة في التنسيق الأمني.. وبن غفير يهدد الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

شهيد و25 مصابًا .. قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتحاصر منزلا

الرجوب يكشف تفاصيل إطلاق النار على مركز اليامون ومن يقف خلفه

مصدرها البحر المتوسط .. هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

thumbs_b_c_50e49748290d9824172362360cf0e875

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

بن غفير يوعز للشرطة اعتبار الألعاب النارية مواد متفجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية