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المحكمة العليا بغزة تؤيد حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت في قضية قتل

الأربعاء 22 فبراير 2023 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة العليا بغزة تؤيد حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت في قضية قتل



غزة/ سما /

 أصدرت المحكمة العليا في قطاع غزة، بصفتها محكمة نقض حكمًا يتضمن رفض الاستئنافات وتأييد حكم محكمة بداية دير البلح معاقبة المتهم(م/ح) بالإعدام شنقاً حتى الموت، ومعاقبة المتهمة (ب/ش) بالحبس الفعلي لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفها، ومصادرة أدوات الجريمة.

يُذكر أن المتهمين سبق وأن قتلا قصدًا وبالاشتراك المجني عليه (جبر حسان) في تاريخ (12-9-2011) وذلك بأن أعدا العدة لقتله، حيث قامت المتهمة الثانية بوضع الحبوب المنومة للمجني عليه في المشروب حتى يتمكن المتهم الأول من قتله، وما أن ضفر الأخير به ووجده نائمًا في حوش المنزل بادر بالضرب عليه بآلة مؤذية (حديدة) على عنقه قاصدًا قتله مما أدى إلى وفاته كما هو مبين في تقرير الصفة التشريحية المرفق بالملف، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

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