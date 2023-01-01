أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت احرونوت":
- الرئيس الإسرائيلي: اشعر بالحزن واصبت بخيبة أمل من رفض اقتراحي للحوار وانا قلق لما يحدث
- وزير القضاء: نواصل الإصلاحات ولن ترعبونا ولن يسكتنا الاعلام
- رئيس المعارضة لبيد: المظاهرات الشيء الوحيد الذي يخيف حكومة نتنياهو الكذاب
- اليوم التصويت على قانون درعي 2 وقانون التغلب
- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يدعو إسرائيل إلى التراجع عن اضعاف الجهاز القضائي
- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يهاجم مفوض حقوق الانسان ويطالبه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل
- العنصرية في بث حي ومباشر والعرض المخزي لعضو الكنيست الموج كوهن من حزب بن غفير الذي هاجم أعضاء الكنيست العرب
- قتل امرأة في اسدود وهي الرابعة التي تقتل خلال أسبوعين
* "معاريف":
- انهيار الشيقل والدولار يرتفع الى 3.65 شيقل ومن المتوقع ان يصل حتى نهاية الشهر الى 4 شواقل
- رفع الفائدة البنكية بنسبة 0.5%
- خبراء اقتصاد يحذرون من مواصلة اضعاف الجهاز القضائي
- نتنياهو للمعارضة: علينا الحوار ولبيد يرفض الحوار بدون وقف إجراءات اضعاف الجهاز القضائي
- المئات من عملاء الشاباك لدختر: لا تسمح بتهديد الديمقراطية
- عضوان في الكنيست من الليكود والكتلة الرسمية يطالبان بدعم أوكرانيا عسكريا خلال لقائهما مع الرئيس الاوكراني زيلنسكي
* "هآرتس":
- عموس هرئيل يكتب: الأزمة السياسية قد تؤدي الى رفض الخدمة بالجيش وسيكون لها تأثير هدام في المستقبل
- الون بنكس: إذا لم تنصاع الحكومة لقرارات المحكمة العليا على المعارضة ان تستقيل من الكنيست
- جندي سيتهم بقتل الطفل محمد العلامي من بيت أمر.. قتل برصاص جندي أطلق 15 رصاصة على سيارة عائلة العلامي بدون أي سبب