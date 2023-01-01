  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

الأربعاء 22 فبراير 2023 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- الرئيس الإسرائيلي: اشعر بالحزن واصبت بخيبة أمل من رفض اقتراحي للحوار وانا قلق لما يحدث  

- وزير القضاء: نواصل الإصلاحات ولن ترعبونا ولن يسكتنا الاعلام

- رئيس المعارضة لبيد: المظاهرات الشيء الوحيد الذي يخيف حكومة نتنياهو الكذاب 

- اليوم التصويت على قانون درعي 2 وقانون التغلب 

- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يدعو إسرائيل إلى التراجع عن اضعاف الجهاز القضائي 

- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يهاجم مفوض حقوق الانسان ويطالبه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل 

- العنصرية في بث حي ومباشر والعرض المخزي لعضو الكنيست الموج كوهن من حزب بن غفير الذي هاجم أعضاء الكنيست العرب 

- قتل امرأة في اسدود وهي الرابعة التي تقتل خلال أسبوعين 

* "معاريف":

- انهيار الشيقل والدولار يرتفع الى 3.65 شيقل ومن المتوقع ان يصل حتى نهاية الشهر الى 4 شواقل 

- رفع الفائدة البنكية بنسبة 0.5% 

- خبراء اقتصاد يحذرون من مواصلة اضعاف الجهاز القضائي 

- نتنياهو للمعارضة: علينا الحوار ولبيد يرفض الحوار بدون وقف إجراءات اضعاف الجهاز القضائي 

- المئات من عملاء الشاباك لدختر: لا تسمح بتهديد الديمقراطية 

- عضوان في الكنيست من الليكود والكتلة الرسمية يطالبان بدعم أوكرانيا عسكريا خلال لقائهما مع الرئيس الاوكراني زيلنسكي 

* "هآرتس":

- عموس هرئيل يكتب: الأزمة السياسية قد تؤدي الى رفض الخدمة بالجيش وسيكون لها تأثير هدام في المستقبل 

- الون بنكس: إذا لم تنصاع الحكومة لقرارات المحكمة العليا على المعارضة ان تستقيل من الكنيست 

- جندي سيتهم بقتل الطفل محمد العلامي من بيت أمر.. قتل برصاص جندي أطلق 15 رصاصة على سيارة عائلة العلامي بدون أي سبب 

#الصحف الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "رعب حقيقي"بعد الانقلاب القضائي.. لا يبقى أمام الفلسطينيين سوى ثلاثة خيارات

460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

نتنياهو يعلق على تراجع قيمة الشيكل

فلسطينيون يقيّمون سحب مشروع القرار الدولي بشأن الاستيطان

خبير جيولوجي : عاصفة جديدة من الزلازل لن تتوقف لمدة سنة

الجيش الإسرائيلي: هناك قطيعة في التنسيق الأمني.. وبن غفير يهدد الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

4 اصابات .. قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتحاصر منزلا

الرجوب يكشف تفاصيل إطلاق النار على مركز اليامون ومن يقف خلفه

مصدرها البحر المتوسط .. هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

thumbs_b_c_50e49748290d9824172362360cf0e875

"إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله

بن غفير يوعز للشرطة اعتبار الألعاب النارية مواد متفجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية