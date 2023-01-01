أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- الرئيس الإسرائيلي: اشعر بالحزن واصبت بخيبة أمل من رفض اقتراحي للحوار وانا قلق لما يحدث

- وزير القضاء: نواصل الإصلاحات ولن ترعبونا ولن يسكتنا الاعلام

- رئيس المعارضة لبيد: المظاهرات الشيء الوحيد الذي يخيف حكومة نتنياهو الكذاب

- اليوم التصويت على قانون درعي 2 وقانون التغلب

- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يدعو إسرائيل إلى التراجع عن اضعاف الجهاز القضائي

- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يهاجم مفوض حقوق الانسان ويطالبه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل

- العنصرية في بث حي ومباشر والعرض المخزي لعضو الكنيست الموج كوهن من حزب بن غفير الذي هاجم أعضاء الكنيست العرب

- قتل امرأة في اسدود وهي الرابعة التي تقتل خلال أسبوعين

* "معاريف":

- انهيار الشيقل والدولار يرتفع الى 3.65 شيقل ومن المتوقع ان يصل حتى نهاية الشهر الى 4 شواقل

- رفع الفائدة البنكية بنسبة 0.5%

- خبراء اقتصاد يحذرون من مواصلة اضعاف الجهاز القضائي

- نتنياهو للمعارضة: علينا الحوار ولبيد يرفض الحوار بدون وقف إجراءات اضعاف الجهاز القضائي

- المئات من عملاء الشاباك لدختر: لا تسمح بتهديد الديمقراطية

- عضوان في الكنيست من الليكود والكتلة الرسمية يطالبان بدعم أوكرانيا عسكريا خلال لقائهما مع الرئيس الاوكراني زيلنسكي

* "هآرتس":

- عموس هرئيل يكتب: الأزمة السياسية قد تؤدي الى رفض الخدمة بالجيش وسيكون لها تأثير هدام في المستقبل

- الون بنكس: إذا لم تنصاع الحكومة لقرارات المحكمة العليا على المعارضة ان تستقيل من الكنيست

- جندي سيتهم بقتل الطفل محمد العلامي من بيت أمر.. قتل برصاص جندي أطلق 15 رصاصة على سيارة عائلة العلامي بدون أي سبب