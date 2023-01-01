رام الله / سما /

تصدرت دعوة اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى وحدة الصف الوطني، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء.

كما ركزت الصحف على تشييع جماهير شعبنا في مدينة نابلس جثمان الشهيد الفتى منتصر الشوا بمخيم بلاطة الذي ارتقى متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أسبوع.

كما تناولت الصحف الثلاث، الأحداث المؤسفة التي وقعت في بلدة جيوس شرق قلقيلية، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين إثر شجار عائلي وقع مساء أمس الثلاثاء.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- "مركزية فتح" تدعو الجميع إلى وحدة الصف وتصليب الجبهة الداخلية

- نابلس تشيع جثمان الشهيد الشوا والاحتلال يستولي على أموال ومصاغ ذهبي وسيارة في سلوان وبيت حنينا

- الأسرى يواصلون "العصيان" وخطواتهم ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع القادم

- الشيخ يلتقي وفداً من مجموعة "أيباك"

- وزير خارجية سوريا يعزي الرئيس عباس بوفاة السفير المناضل الزواوي

- مقتل 3 مواطنين نتيجة شجار في جيوس وإصابة ضابطين بجريمة إطلاق نار على مركز شرطة اليامون

- الاحتلال يمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية

- 20 منظمة ومؤسسة إسرائيلية: النضال من أجل الديمقراطية يجب أن يكون قائماً على النضال ضد الاحتلال

- خطة إضعاف القضاء تضعف العملية الإسرائيلية أمام الدولار

- "إضعاف القضاء".. نتنياهو يدعو للحوار ولبيد يطالبه بوقف التشريعات

* "الأيام":

- الرئيس يترأس اجتماعاً للجنة المركزية لحركة "فتح"

- اشتباكات خلال التصدي لاقتحام جنين وتواصل مصادرة ممتلكات الأسرى والمحررين

- الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية

- اقتحام في "ريمون" ونقل الأسرى إلى "نفحة"

- بن غفير يوعز للشرطة: تعاملوا مع "الألعاب النارية" مثل المتفجرات

- قلقيلية: مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين خلال شجار عائلي في بلدة جيوس

- مخيم بلاطة: تشيع حاشد لجثمان الشهيد منتصر شوا

- نتنياهو يتجه نحو منح سموتريتش صلاحيات تنفيذية واسعة في الضفة

* "القدس":

- اقتحامات في سجن "ريمون" وإجراءات مشددة بـ"جلبوع"

- إخطارات بهدم 5 منازل والاستيلاء على معدات ومستوطنون يقطعون 65 شجرة

- "مركزية فتح" تطالب بوقف الاستيطان والهدم والتهجير والحفاظ على الوضع القائم في الأقصى

- مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين بشجار عائلي في جيوس

- الاحتلال يطرد نائبة في البرلمان الأوروبي ويمنعها من دخول الأراضي الفلسطينية

- إقرار مشروع استيطاني ثالث بضم 1500 وحدة

- بن غفير يعتزم اعتبار الألعاب النارية مواد متفجرة استعدادا لمواجهات محتملة في رمضان

- في قراءة أولية.. المصادقة على المرحلة الأولى من خطة إضعاف القضاء