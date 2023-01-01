الرئاسة ردا على نتنياهو: السلام مع الفلسطينيين أولا هو الطريق لاستقرار المنطقة

رام الله / سما /

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن صنع السلام الحقيقي يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التي اقرتها الشرعية الدولية أولا.

وأضاف أبو ردينة ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها: إنه "يسعى لتحقيق السلام مع دول عربية من أجل وقف العدوان الإيراني"، أن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وعقد اتفاقيات فردية هنا أو هناك، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.

وأشار الناطق باسم الرئاسة، إلى أن تصريحات نتنياهو تظهر حقيقة نوايا حكومته بالتهرب من استحقاقات السلام القائم على الشرعية الدولية.

وأكد أن الأحداث الجارية اثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي واعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لازمات المنطقة.