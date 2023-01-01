الرجوب يكشف تفاصيل إطلاق النار على مركز اليامون ومن يقف خلفه

رام الله / سما /

قال أكرم الرجوب محافظ جنين، صباح الأربعاء، إن مجموعة مسلحة مكونة من 6 ملثمين هم من فتحوا النار بالأمس على مركز شرطة اليامون غرب المحافظة، ما أدى لإصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

وأوضح الرجوب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن هذه المجموعة حاولت خطف أحد أفراد الشرطة عند بوابة مركز اليامون، مشيرًا إلى أن من بينهم أحد الفارين منذ أيام من مركز الإصلاح والتأهيل التابع لجهاز الشرطة.

ولفت إلى أن المجموعة المسلحة كانت ترتدي زي الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه تم اعتقال أحد مطلقي النار والذي كان أصيب بنيران الشرطة التي ردت على إطلاق النار الذي تعرضت له، مشيرًا إلى أنه أحد أقارب الفارين من السجن وكان يقدم له المساعدة على مدار الساعة في تنقله من مكان إلى آخر.